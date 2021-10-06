Алушта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью

Алушта интересует туристов в разные времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с 1 сентября по 30 ноября этого года, узнали, где чаще всего отцы отдыхают с детьми.
Аналитики посвятили свой рейтинг Дню отца, который будет впервые отмечаться в нашей стране 17 октября.
Топ-10 направлений отдыха отцов с детьми в сентябре, октябре и ноябре (цена в рублях ночи в отелях)
Алушта, 2 379
Сочи, 1 972
Санкт-Петербург, 2 118
Москва, 2 418
Ростов-на-Дону, 1 687
Гагра, 1 613
Казань, 1 900
Сургут, 2 390
Кисловодск, 1 425
Лахденпохья, 5 300
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