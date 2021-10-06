Алушта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью

Алушта интересует туристов в разные времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони с 1 сентября по 30 ноября этого года, узнали, где чаще всего отцы отдыхают с детьми.

Аналитики посвятили свой рейтинг Дню отца, который будет впервые отмечаться в нашей стране 17 октября.

Топ-10 направлений отдыха отцов с детьми в сентябре, октябре и ноябре (цена в рублях ночи в отелях)

Алушта, 2 379

Сочи, 1 972

Санкт-Петербург, 2 118

Москва, 2 418

Ростов-на-Дону, 1 687

Гагра, 1 613

Казань, 1 900

Сургут, 2 390

Кисловодск, 1 425

Лахденпохья, 5 300

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50