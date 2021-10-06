Украинские военные провели очередные учения на границе с Крымом

Украинская армия провела учения рядом с крымскими границами Фото: Архив "КП"

Украинская армия провела учения на границе с Крымом. Как сообщили в пресс-службе Командования объединенных сил ВСУ, тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях максимально приближенных к боевым.

- Экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У», которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым (Украина отказывается признавать российский статус Крыма, который вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. – прим. КП-Крым), по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели, – говорится в сообщении.

По сценарию учений расчеты этих комплексов отражали высадку десанта. Позже военные отработали удары по «ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам» условного противника. Однако не уточняется, на какой территории они находятся.

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