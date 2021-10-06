В Крыму новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

За сутки коронавирусом в Крыму заболели еще 452 человека. Фото: Архив КП

За сутки в Крыму зарегистрировано 452 случая заражения коронавирусом, еще 14 человек скончались.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, всего за период пандемии выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории полуострова обследовали на ковид 6 049 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, выздоровевших за весь период – 69 928 человек.

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