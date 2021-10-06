Лучшим блогерам и журналистам Крыма вручили Почетные грамоты

В Крыму торжественно вручили Почетные грамоты лучшим блогерам и журналистам. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

В честь прошедшего в конце сентября Дня туризма блогеры и представители ведущих крымских СМИ получили Почетные грамоты за значительный вклад в популяризацию курортно-туристической отрасли республики, сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Новые СМИ в последнее время стали играть важную роль. С возросшей популярностью интернета многие блогеры стали амбассадорами, рассказывающими молодому поколению, каким невероятным может быть Крым. Вместе с этим развивается и фототуризм, для которого на полуострове достаточно интересных локаций как природных, так и культурно-исторических.

- Сложно переоценить вклад журналистов, редакторов и продюсеров в популяризацию Крыма. Благодаря их ежедневной работе все больше людей знакомятся с республикой, ее инвестиционными возможностями и курортным потенциалом, – цитирует пресс-служба Вовченко.

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