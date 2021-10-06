Глава украинской общины Крыма призвала не слушать ложь Киева о «российской агрессии»

В ООН обвинили Украину в организации блокад Крыма Фото: Архив "КП"

Киевские власти лгут Организации объединенных наций (ООН) и мировому сообществу о так называемой «российской агрессии», заявила председатель Украинской общины Крыма и советник Главы Республики Крым по народной дипломатии Анастасия Гридчина в ходе 48-й сессии Совета по правам человека ООН.

Она напомнила, что Киев организовал пять блокад Крымскому полуострову: экономическую, водную, транспортную, энергетическую и информационную. Их последствия прочувствовали на себе два миллиона человек.

- Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытаясь выставить страну жертвой. Под предлогом защиты от так называемой «российской агрессии» на Украине закрывают телеканалы и грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум «Крымская платформа» это доказал. Киев заявил о желании защищать права жителей Крыма, но никто не сказал о проблемах крымчан, которые созданы Украиной. Надеюсь, что киевский режим перестанет подрывать мирную жизнь жителей республики. Приглашаю всех желающих посетить Крым – хватит слушать ложь Киева, – заявила Гридчина.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Более 95% местных жителей сделали свой выбор в пользу РФ. Однако Украина и практически все страны Запада отказываются принимать российский статус полуострова.

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