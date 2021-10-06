Бывший замглавы Евпатории признан виновным в получении взятки в 10 миллионов рублей

Экс-заммэра Евпатории признан виновным в получении взятки в 10 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Евпатории и бывших заместителей директора МКУ «Управление капитального строительства администрации горда», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В октябре 2019 года управлением капитального строительства местной администрации был заключен муниципальный контракт на приобретение модульного детского сада к одной из среднеобразовательных школ города. Подписав акт по приемке работ, которые не были выполнены, обвиняемые получили взятку в размере более 10 миллионов рублей.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Деньгами чиновники распорядились по собственному усмотрению. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд РК для рассмотрения по существу.

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