До конца 2021 года в Крыму отремонтируют рекордное количество дорог

Особое внимание планируют уделить дорогам с гравийным покрытием Фото: Александра Тимощенко

До конца 2021 года в Крыму должны отремонтировать 818 дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1331 километров, сообщили в КП-Крым в пресс-службе министерства транспорта.

Сейчас ремонтные работы ведутся в 29 муниципальных образованиях. Общая протяженность дорожного покрытия - больше 450 километров.

- На реализацию первого этапа выделено 10,9 миллиардов руб. По решению главы республики Крым Сергея Аксенова на реализацию второго этапа дорожных работ, в ходе которого будут вестись ремонтные работы на протяженности 171 км, будет направлено 8,5 миллиардов рублей, - отметили в пресс-службе министерства транспорта.

Особое внимание планируют уделить дорогам с гравийным покрытием. 40 из них сдадут уже в этом году.

Также в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году построят 22 объекта, протяженность которых составляет 300 километров. На эти цели регион направит 5,4 миллиарда рублей.

По словам врио министра транспорта республики Крым Николая Лукашенко, на 2022 год запланирован ремонт 17 объектов, протяженностью 153 километров и стоимостью 3,7 миллиардов рублей

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