Крымчанка нашла в семге иглу от шприца и обратилась в Роспотребнадзор

Крымчанка обнаружила иглу от шприца в семге. Фото: Юлия Кошеренко/Обращения к администрации Симферополя/Facebook

Крымчанка купила в одном из гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке. Во время трапезы женщина обнаружила в рыбе медицинскую иглу от шприца.

- Такой неприятный «сюрприз» нашла в семге, которую купила в Ашане. Вопрос: как туда попала игла от шприца? Чем нас травят? Какие последствия будут для здоровья, – написала покупательница в группе «Обращения к администрации Симферополя» в социальной сети в Facebook.

Крымчанка решила не сидеть сложа руки и написала заявление в Роспотребнадзор, а также обратилась с жалобой в администрацию магазина. Немало комментаторов группы, где женщина опубликовала сообщение, предположили, что семгу «накололи» каким-то раствором, чтобы увеличить вес продукции.

- Хорошо, если чистой водой, – негодуют пользователи сети.

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