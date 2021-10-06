Эксперт рассказал, почему в Крыму растет количество заболевших COVID-19

В Крыму растет суточный прирост заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что местные жители перестали соблюдать противоковидные меры. В сравнении с весенним периодом количество болеющих детей и молодежи увеличилось более чем в 6 раз.

- Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается по всем субъектам России в связи с тем, что, возможно, люди перестали соблюдать ограничения, масочный режим никто не отменял, но в транспорте по-прежнему большое количество людей ездят без масок. В том числе, у нас не на очень высоком уровне и вакцинация населения, – цитирует «Крым 24» вице-премьера РК – министра труда и соцзащиты республики Елену Романовскую.

Он добавила, что с началом нового учебного года в душные школьные классы и вузовские аудитории вернулось большое количество обучающихся. Важно, чтобы педагоги прививались от коронавируса и не выпадали из учебного процесса.

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