С 11 по 14 октября расписание некоторых электричек в Крыму изменится

В Крыму временно изменится расписание некоторых поездов. Фото: пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании

Расписание движения пригородных поездов по Крыму временно изменится в связи с производством путевых работ, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Так, 11 октября на несколько минут сместится прибытие поездов № 6630 Симферополь – Джанкой, № 6652/6651 Симферополь – Евпатория Курорт, № 6656/6655 Симферополь – Евпатория Курорт и № 7216/7215 Евпатория Курорт – Севастополь.

Также 12 октября некоторые электрички будут прибывать с опозданием до 7 минут. Это касается пригородных поездов № 6652/6651 Симферополь – Евпатория Курорт, № 6656/6655 Симферополь – Евпатория Курорт, № 6757 Владиславовка – Феодосия и № 6759 Армянск – Феодосия. А электропоезд № 7216/7215 Евпатория Курорт – Севастополь, напротив, будет прибывать раньше – в 17.09.

Кроме того, по информации пресс-службы, 14 октября на несколько минут позже будет прибывать электричка № 6625 Джанкой – Симферополь.

Местных жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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