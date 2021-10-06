Лишь в половине учебных заведений Крыма есть видеокамеры

Половина учебных заведений Крыма не оборудованы камерами Фото: Архив "КП"

Система видеонаблюдения установлена на 632 объектах образования Крыма, что составляет 52, 57%. Системой контроля и управления доступом (СКУД) оборудованы 404 образовательных учреждения (33, 61%). Тревожные кнопки установлены на 1 202 объектах образования.

- Из них на «Росгвардию» выведено 87%, но до конца текущего года планируется вывести 100%, – цитирует КИА начальника управления комплексной безопасности Минобразования РК Ларису Ищенко.

Она уточнила, что специально подготовленные охранники предприятия обеспечивают безопасность 228 объектов образования (19%). Остальные 974 объекта в регионе охраняют штатные сотрудники. По ее словам, в этом году предусмотрено 633,8 миллиона рублей на выполнение мероприятий комплексной безопасности в образовательных учреждениях.

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