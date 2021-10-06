В Керчи открыли новейший учебный комплекс Росгвардии

Комплекс подготовки экипажей судов Росгвардии открыли в Керчи. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю

В Керчи введен в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс УТК-ПВ 1 для подготовки экипажей морских судов к действиям в аварийных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Торжественная церемония открытия объекта прошла под руководством начальника морского управления Росгвардии Андрея Шатаева. Сам комплекс состоит из модулей на базе транспортных морских контейнеров и оснащен четырьмя тренажерами – «Борьба с водой», «Борьба с пожаром», «Дымовой лабиринт» и «Пенный отсек». Также в нем есть учебный компьютерный класс.

- Приступает к работе первый в войсках национальной гвардии РФ современный учебно-тренировочный комплекс для подготовки военнослужащих к действиям в аварийных ситуациях. Умение бороться за живучесть катера – главная обязанность каждого моряка-росгвардейца. Уверен, что современный комплекс поможет личному составу во время обучения приобрести твердые практические навыки, – цитирует пресс-служба Шатаева.

По его словам, благодаря комплексу росгвардейцы смогут еще на берегу подготовиться к выполнению служебно-боевых задач в Керченском проливе.

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