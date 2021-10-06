Мужчина пытался незаконно провезти в Крым лекарства на полмиллиона рублей

Мужчина хотел незаконно провезти в Крым с Украины лекарства на полмиллиона рублей Фото: Архив "КП"

Полиция задержала 39-летнего мужчину, который пытался незаконно провезти в Крым с территории Украины незарегистрированные препараты для дальнейшей продажи, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В его автомобиле нашли 262 упаковки медикаментов общей стоимостью около 500 тысяч рублей.

- Предварительно установлено, что злоумышленник, используя свой личный транспорт, привозил лекарственные препараты, приобретенные им на территории Украины. В последующем он реализовывал их в крымской столице, в том числе в интернете, – говорится в сообщении.

Материалы по делу переданы в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя ГСУ СК России по Республике Крым для принятия решения.

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