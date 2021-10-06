В Симферополе задержали четырех уличных художников, портивших облик города

В Симферополе задержали четверых граффитчиков Фото: Архив "КП"

Стражи порядка в Симферополе задержали четырех человек, которые рисовали граффити в общественных местах, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На улицах Карла Маркса и Пушкина орудовали двое подростков 15 лет. Они маркером разрисовали внешнюю облицовку фонтана у здания Госсовета республики.

Через несколько дней полицейские поймали еще двоих нарушителей, которыми оказались два ялтинца 23 и 26 лет. Парни решили добавить красок остановке общественного транспорта на проспекте Вернадского в Симферополе.

- Материалы в отношении несовершеннолетних переданы в администрацию Симферополя для принятия решения о привлечении их к ответственности. В отношении жителей Ялты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ - вандализм. Им грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей либо три месяца ареста, – говорится в сообщении.

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