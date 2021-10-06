В Крыму растет количество госпитализаций в связи с коронавирусом

В Крыму растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Архив КП

В Крыму растет количество госпитализированных с коронавирусом. По информации замминистра здравоохранения республики Антона Лясковского, значительный рост больных наблюдается в течение нескольких последних дней. На сегодняшний день в стационарах с Covid-19 находятся 3 456 человек. Медики отмечают возросшую нагрузку на систему здравоохранения.

- Количество госпитализаций за последние дни растёт, смертность в регионе, как и по всей стране, остаётся высокой. Ряд наших учреждений и отделений вынуждены продолжать работу как «ковидные» стационары. На данный момент коечный фонд составляет 3777 коек в 31 медицинской организации. Вопрос развертывания дополнительных коек находится на постоянном контроле, однако, это существенная нагрузка на систему здравоохранения, - отметил Антон Лясковский.

По словам замминистра, остановить рост количества заболевших может только массовая вакцинация. На сегодняшний день первым компонентом препарата привиты 520 626 человек, вторым - 491 569. Кроме того 15,4 тысячи человек прошли ревакцинацию. В Крыму работают 127 прививочных пунктов.

По информации Роспотребнадзора, за сутки диагноз коронавирус в Крыму подтвердился еще у 452 человек.

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