В Крыму наступило ветреное 7 октября

В Ялте пасмурный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 октября на Крымском полуострове день пройдет по накатанной колее: серое небо и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 11…13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Чуть теплее в Севастополе, где столбик термометра поднимется до 15…17°.

Остальные же показатели в город-герое, как и в других городах полуострова, просто копируют погоду в столице Республике Крым.

Чуть отличился Джанкой, где синоптики обещают небольшой дождь.

Черное море остыло до до 15…19°.

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