В Крыму наступило ветреное 7 октября

В Ялте пасмурный день.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 октября на Крымском полуострове день пройдет по накатанной колее: серое небо и штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 11…13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Чуть теплее в Севастополе, где столбик термометра поднимется до 15…17°.
Остальные же показатели в город-герое, как и в других городах полуострова, просто копируют погоду в столице Республике Крым.
Чуть отличился Джанкой, где синоптики обещают небольшой дождь.
Черное море остыло до до 15…19°.
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