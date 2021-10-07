Где в Симферополе и Севастополе 7 октября отключат электричество

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электроток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Глинки, 55, 57, 57а, 57б, 70

ул. Дерюгиной, 3, 5а, 2а, 4

ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-47 (нечет)

ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27

ул. Гоголя / пер. Маяковского

ул. Толстого 20-34 (чет), 19-33 (нечет)

ул. Желябова 19, 21/30, 22-28 (чет)

ул. Маяковского 25, 27

ул. Воровского 20, 23, 25

пер. Маяковского 1-11 (нечет)

ул. Жуковского 10-16 (чет), 13

ул. Неапольская 1-25 (нечет)

ул. Петровская Балка 2-6 (чет)

ул. Чокърак, 8-46 (чет), 9-31/18(нечет)

ул. Вильямсона, 2-16 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Чередниченко, 6-38 (чет), 3-25 (нечет)

ул. Берекет, 2-20 (чет), 1-17(нечет)

пер. Пехотинцев, 2-16 (чет), 1-13 (нечет)

пер. Битумный, 2-24 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Генчлик, 1-22

ул. Линейная, 88-96 (чет)

пер. Линейный, 2-8 (чет), 1-7 (нечет), 92

пер. Ракетный, 2-16 (чет), 1-13 (нечет)

ул. Джанкойская, 163

ул. Арзы, 1-10

ул. Пехотинцев, 31-39 (нечет)

ул. Битумная, 136а

ул. Раздольная, 2-30 (чет), 1-33 (нечет)

Евпаторийское шоссе, 185-225(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Огонек», «Темп», «Здоровье», «Механизатор», «Нерудник», «Пневматика», «Радуга», «Овен»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

наб. Назукина, 23,7-15,19-27

ул. Калича 8,12-20,31-51,55-67

ул. Кирова, 30/4,28-32,37-А,37-Б,33-Б,37/1,25-39,34,41

ул. Куприна, 1, 3-5,13-15

ул. Рубцова Герасима, 10,15

Генерала Острякова, 106-108

с 8.00 до 17.00

садовые товарищества: «Чайка-82», «Сатурн-2», «Ямал», «Ветерок», «Слип», «Орбита», «Жемчужина», «Гранат», «Огонек», «Троллейбусник-1», «Дружба», «Строитель-3», «Бриг», «Автомобилист», «Малахит», «Кипарис», «Таврия», «Ока», «Сосенки», «Парус-2», «Дружный-2», «Мрия», «Рассвет-3», «Интеграл», «Скиф», «Икар-2», «Клеры-3», «Торпеда», «Корабел», «Лукоморье Сервис», «Кристалл-2», «Наука», «Бриз», «Скалистый 89», «Оптимист»

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Рабочая 1-11; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Озерная 2-12; пер. Сельский 2,1-3; ул. Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12

с 7.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143

ул. Южнобережное шоссе 40

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