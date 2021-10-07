Сергей Аксенов поздравил президента России с днем рождения

Глава Крыма поздравил Путина с днем рождения. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он отметил, что российский лидер взял на себя ответственность за судьбу страны в очень сложный период.

Глава республики напомнил про одно из значимых событий мировой истории – воссоединение Крыма с Россией, которое навсегда будет связано с именем президента.

- Владимир Владимирович является автором и архитектором всех успехов российского полуострова, держит под личным контролем реализацию всех значимых для республики проектов, уделяет особое внимание решению проблем, волнующих людей. От всей души желаю нашему национальному лидеру крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых успехов в служении России, – сообщил Аксенов.

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