В Симферополе менеджер похитил у компании 177 тысяч рублей

В Симферополе задержан парень, который похитил деньги из бюджета компании Фото: Архив "КП"

В Симферополе к стражам порядка обратился директор одной из фирм, которая занимается реализацией и установкой камер видеонаблюдения. Он рассказал, что обнаружил недостачу средств при инвентаризации, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По словам заявителя, не хватало 177 тысяч рублей.

Полицейские задержали 28-летнего жителя крымской столицы, который находился на должности менеджера в фирме. Парень признал свою вину и пояснил, что деньги тратил на свои нужды.

- С его слов, в период с августа по сентябрь текущего года при заключении договоров с клиентами он указывал счет для оплаты не фирмы работодателя, а свой личный банковский счет, – говорится в сообщении.

В ходе обыска в доме задержанного, правоохранители обнаружили банковскую карту, на которую переводились похищенные средства. Возбуждено уголовное дело, нарушитель грозит пять лет тюрьмы.

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