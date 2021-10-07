Экс-глава Литвы считает, что Украине удастся вернуть Крым только после развала России

Глава Крыма убежден, что Киев делает все для внутреннего раскола Украины. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис пророчит распад России, который станет условием «возвращения» Крыма под контроль Киева, пишут украинские СМИ.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, если бы не «патологическая русофобия, то бывший литовский политик смог бы трезво оценить ситуацию и заметить, что развал в настоящий момент грозит Украине».

- Разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока Киев делает все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть, – прокомментировал ситуацию глава Крыма.

Он добавил, что «европейский» путь привел Украину, Литву и ряд других прибалтийских стран к тому, что эти государства растеряли весь экономический и промышленный потенциал, а также достижения советского периода.

- Наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников. Вот он – логический итог «европейского пути». Поэтому вместо того, чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазеру подумать о состоянии своей страны, – заключил Сергей Аксенов.

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