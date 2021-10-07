До конца года в Ялте завершат реконструкцию физкультурного центра «Авангард»

Реконструкция физкультурного центра «Авангард» в Ялте находится на завершающем этапе. Фото: пресс-служба Минстроя РК

В Ялте работы по реконструкции физкультурного центра «Авангард» подходят к концу, сообщили в пресс-службе Минстроя республики. В настоящий момент основное футбольное поле готово к эксплуатации.

Чтобы привести объект в порядок потребовалось около 1,4 миллиарда рублей. Реконструкцию должны завершить до конца года.

- Внутренние отделочные работы завершены, проводится клининг помещений. К концу текущего месяца планируется полностью закончить строительно-монтажные работы основного здания физкультурного центра, – цитирует пресс-служба заместителя министра строительства и архитектуры РК Василия Недзельского.

Рабочие активными темпами продолжают работы по благоустройству, чтобы успеть завершить их вовремя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50