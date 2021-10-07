В клинике АЭНК представлено больше 15 направлений медицинских услуг

В медцентре также можно сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж

Для того, чтобы сдать анализы и получить необходимую консультацию у врача, не нужно стоять в очередях и несколько дней ждать своего приема. Можно пойти в клинику АЭНК или даже вызвать специалиста на дом.

Здесь представлено больше 15 направлений медицинских услуг. Центр обладает всеми необходимыми документами и лицензиями для их оказания.

В современной клинике можно получить медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Всем пациентам всегда будет оказана услуга на должном уровне. Именно поэтому медицинский центр сотрудничает с самыми крупными лабораториями города, а клиентов принимают высококвалифицированные врачи с опытом работы в среднем от семи до двадцати лет, специалисты высшей категории и доктора наук.

В клинике можно получить консультацию и медпомощь таких специалистов:

- сосудистый хирург,

- педиатр,

- терапевт-кардиолог,

- детский и взрослый гастроэнтеролог,

- акушер-гинеколог,

- хирург,

- травматолог-ортопед,

- лор,

- эндокринолог,

- невролог,

- проктолог,

- уролог,

- дерматолог,

- аллерголог-иммунолог.

В медцентре также можно сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж любой зоны по приятной цене.

Кроме того, штат клиники постоянно пополняется медицинскими специалистами и расширяет спектр услуг.