В клинике АЭНК представлено больше 15 направлений медицинских услуг

В медцентре также можно сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж
Для того, чтобы сдать анализы и получить необходимую консультацию у врача, не нужно стоять в очередях и несколько дней ждать своего приема. Можно пойти в клинику АЭНК или даже вызвать специалиста на дом.
Здесь представлено больше 15 направлений медицинских услуг. Центр обладает всеми необходимыми документами и лицензиями для их оказания.
В современной клинике можно получить медицинскую помощь как взрослым, так и детям. Всем пациентам всегда будет оказана услуга на должном уровне. Именно поэтому медицинский центр сотрудничает с самыми крупными лабораториями города, а клиентов принимают высококвалифицированные врачи с опытом работы в среднем от семи до двадцати лет, специалисты высшей категории и доктора наук.
В клинике можно получить консультацию и медпомощь таких специалистов:
- сосудистый хирург,
- педиатр,
- терапевт-кардиолог,
- детский и взрослый гастроэнтеролог,
- акушер-гинеколог,
- хирург,
- травматолог-ортопед,
- лор,
- эндокринолог,
- невролог,
- проктолог,
- уролог,
- дерматолог,
- аллерголог-иммунолог.
В медцентре также можно сделать ЭКГ, УЗИ и даже массаж любой зоны по приятной цене.
Кроме того, штат клиники постоянно пополняется медицинскими специалистами и расширяет спектр услуг.