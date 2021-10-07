На мысе Тарханкут конфисковали 18 катеров за экскурсии на «Чашу любви»

В Черноморском районе 18 катеров изъяли в этом году Фото: Михаил ПАТЛИС

Морские экскурсии на западе Крыма вызывают большой дискомфорт у отдыхающих. Региональное министерство экологии и природных ресурсов пошло на радикальные меры и конфисковало имущество нарушителей, сообщила в эфире «Радио Крым» глава ведомства Ольга Славгородская.

Туристов возмущало то, что лодки буквально ездят по головам отдыхающих и создают угрозу безопасному погружению с аквалангами. По словам министра, в Черноморском районе изъяли 18 маломерных судов.

- Научными сотрудниками разработаны схемы захода прогулочных катеров в акваторию Большого Атлеша, «Чаши любви» на Малом Атлеше», – отметила начальник отдела рекреации и сопровождения научных исследований парка «Тарханкутский» Эльвира Иванова.

Кроме того, были утверждены маршруты для пешеходных прогулок и места для глубоководных погружений, а с дайверами отдельно заключены договоры.

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