Жителя Ялты признали виновным в убийстве 28-летней давности

Житель Ялты пойдет под суд за разбой со смертельным исходом 28-летней давности Фото: Архив "КП"

Прокуратура Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сентябре 1993 года обвиняемый и его друзья напали на незнакомца, которого избили и ограбили. От полученных травм мужчина скончался, его тело выбросили в реку. Уголовное дело долгие годы оставалось нераскрытым. События 28-летней давности удалось установить благодаря кропотливой работе следователей.

- В рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены свидетели данного деяния. На основании их показаний был установлен и допрошен один из злоумышленников, – говорится в сообщении.

Теперь мужчина обвиняется преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пп. «а», «б», «в» части 2 статьи 146 УК РСФСР (нападение с целью завладения личным имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением других предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений).

Дело направлено в суд.

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