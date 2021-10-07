Второй этап ремонта улиц Симферополя будет выполнять «ВАД»

«ВАД» определен подрядчиком второго этапа ремонта улиц Симферополя. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Второй этап ремонта улиц Симферополя выполнит компания «ВАД». Об этом сказано в распоряжении главы Крыма об определении подрядчика.

Напомним, что «ВАД» выполнял работы и в рамках первого этапа ремонта улиц крымской столицы в этом году – всего более 40. Под ремонт попали улицы Козлова, Киевская, Русская, Дмитрия Ульянова, Жуковского, Марка Донского, проспект Вернадского и другие.

- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети городского округа Симферополь Республики Крым. Второй этап» с ценой контракта 1 299 893 665 рублей 93 копейки,– говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50