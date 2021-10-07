Рост тарифа на воду в Крыму не связан с ее дефицитом

В Крыму вырос тариф на воду Фото: Архив "КП"

В Крыму тариф на воду летом стал дороже, цена за куб воды теперь составляет 32 рубля 69 копеек. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала директор по сбыту ГУП РК «Вода Крыма» Ольга Рябенькая.

По ее словам, немало абонентов связывает рост стоимости ресурса с его дефицитом в регионе, а также с внедрением дополнительных способов водоснабжения, повышением дебета источников. Однако, как объясняет Рябенькая, повышение тарифа не связано с вододецифитом на полуострове.

- Тариф был долгосрочным, утвержден регулятором в декабре 2020 года, был принят на три года – 2021, 2022 и 2023 год. Это было плановое увеличение в связи с инфляцией, – сообщила Рябенькая.

В 2022 году плановый рост тарифа на воду останется примерно на том же уровне. Она также подчеркнула, что в Крыму действует социальный тариф на водоснабжение: он экономически не обоснован и гораздо ниже, чем в других регионах страны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50