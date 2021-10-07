В Крыму пройдет шестой благотворительный фестиваль искусств «Музыка дарит жизнь»

Фото: Архив "КП"
В Крыму с 15 по 19 октября пройдет шестой благотворительный фестиваль искусств «Музыка дарит жизнь».
Фестиваль откроет концерт в Атриуме железнодорожного вокзала 15 октября в 19.00. Артисты будут исполнять кантату Карла Дженкинса Stabat Mater.
Следующий концерт пройдет 17 октября в театре им. Пушкина в Евпатории в 18.00.
А завершится фестиваль 19 октября выступлением в Центре культуры и искусств в Севастополе.
Зрители услышат исполнителей Арзы Меджитову, Эльмиру Налбантову, Севастопольский государственный симфонический оркестр, камерный хор «Таврический благовест» и образцовый концертный хор «Радуга».
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