В Крыму пройдет шестой благотворительный фестиваль искусств «Музыка дарит жизнь»

Фото: Архив "КП"

В Крыму с 15 по 19 октября пройдет шестой благотворительный фестиваль искусств «Музыка дарит жизнь».

Фестиваль откроет концерт в Атриуме железнодорожного вокзала 15 октября в 19.00. Артисты будут исполнять кантату Карла Дженкинса Stabat Mater.

Следующий концерт пройдет 17 октября в театре им. Пушкина в Евпатории в 18.00.

А завершится фестиваль 19 октября выступлением в Центре культуры и искусств в Севастополе.

Зрители услышат исполнителей Арзы Меджитову, Эльмиру Налбантову, Севастопольский государственный симфонический оркестр, камерный хор «Таврический благовест» и образцовый концертный хор «Радуга».

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