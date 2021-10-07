Где в Симферополе и Севастополе 8 октября отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Миллет, 2-20 (чет)

ул. Бирлик, 3-9 (нечет)

ул. Акъташ, 1-19 (нечет)

ул. Эсмы Улановой, 41-70

ул. Гоголя, 22-38 (чет), 23/15-47 (нечет)

ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27

ул. Гоголя / пер. Маяковского

ул. Толстого, 20-34 (чет), 19-33 (нечет)

ул. Желябова, 19, 21/30, 22- 28 (чет)

ул. Маяковского, 25, 27

пер. Маяковского, 1-11 (нечет)

ул. Жуковского, 10-16 (чет), 13

ул. Воровского, 20, 23-25 (нечет)

ул. Неапольская, 1-25 (нечет)

ул. Петровская Балка, 2-6 (чет)

ул. Суходольная, 60-78 (чет)

пер. Гранитный, 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Фурманова, 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева, 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. Щорса, 27-35 (нечет)

ул. 51 Армии, 124

ул. Куйбышева, 42-96 (чет), 67-83 (нечет)

ул. Московская, 22, 37-39 (нечет)

ул. Лермонтова, 17, 19, 29, 37

пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13(нечет)

ул. Фруктовая, 55-61/81(нечет)

пер. Фруктовый, 28/38

пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Общественная, 48-58 (чет), 47-63 (нечет)

пер. Огородний, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Стрелковая, 2-26(чет), 1-19 (нечет);

ул. Чонгарская, 30-48(чет), 39-55(нечет)

ул. Донская, 4-6 (чет), 1-11(нечет)

ул. Титова, 26-40(чет), 77

Каменский массив – cадовые товарищества: «Уют-1», «Колос»,

«Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Крымлифт»,

«Дружба», «Мелиоратор», «Дзержинец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Генерала Саймонова 30-а,40-А,42-а,2-а,4-а,6-а,8-А,1-9,17-19,33,37,45,49-51

ул. Горпищенко 93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5

ул. Муромская 84

с 9.00 до 12.00

ул. Кесаева 5/2,5/3,9

ул. Токарева 1

ул. Харьковская 77

с 12.00 до 15.00

ул. Вакуленчука 15

с 9.00 до 17.00

ул. Катерная 2-6,10

ул. Адмирала Владимирского 9-13

ул. Херсонская 2-12,1-9

ул. Кирпичная 14,44,55-А,55

ул. 6 Бастионная 15-А,3,7,19-21,25-27

ул. Демидова 40

ул. Частника 26-62,68-82,31-77

ул. Нефедова 88

с 9.00 до 14.00

пр. Косогорный 1-а,1-3,15

ул. Маршала Бирюзова 2-30,34-36

ул. Николая Саввы 2-34,1-33

ул. Николая Музыки 61-95

про. Коробкова 62-92,63-91

ул. Ватутина 88-А,86-92,55-Б,55-В,57-63

про. Короленко 6-10

ул. Николая Саввы 8

с 8.00 до 16.00

ул. Ковпака 2-8(чет),3,5,12-24(чет),3-А

ул. Кожанова 16

ул. Руднева 3,3-А,2,6,12-24(чет)

ул. Соловьева 6

ул. Льва Толстого 50,51

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Рабочая 1-11; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Озерная 2-12; пер. Сельский 2,1-3; ул. Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12

с 7.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40

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