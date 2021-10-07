Где в Симферополе и Севастополе 8 октября отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Миллет, 2-20 (чет)
ул. Бирлик, 3-9 (нечет)
ул. Акъташ, 1-19 (нечет)
ул. Эсмы Улановой, 41-70
ул. Гоголя, 22-38 (чет), 23/15-47 (нечет)
ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27
ул. Гоголя / пер. Маяковского
ул. Толстого, 20-34 (чет), 19-33 (нечет)
ул. Желябова, 19, 21/30, 22- 28 (чет)
ул. Маяковского, 25, 27
пер. Маяковского, 1-11 (нечет)
ул. Жуковского, 10-16 (чет), 13
ул. Воровского, 20, 23-25 (нечет)
ул. Неапольская, 1-25 (нечет)
ул. Петровская Балка, 2-6 (чет)
ул. Суходольная, 60-78 (чет)
пер. Гранитный, 4-24 (чет), 1-29 (нечет)
ул. Фурманова, 46-60 (чет), 49-65 (нечет)
ул. Чапаева, 26-34 (чет), 31-39 (нечет)
ул. Щорса, 27-35 (нечет)
ул. 51 Армии, 124
ул. Куйбышева, 42-96 (чет), 67-83 (нечет)
ул. Московская, 22, 37-39 (нечет)
ул. Лермонтова, 17, 19, 29, 37
пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13(нечет)
ул. Фруктовая, 55-61/81(нечет)
пер. Фруктовый, 28/38
пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Общественная, 48-58 (чет), 47-63 (нечет)
пер. Огородний, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Стрелковая, 2-26(чет), 1-19 (нечет);
ул. Чонгарская, 30-48(чет), 39-55(нечет)
ул. Донская, 4-6 (чет), 1-11(нечет)
ул. Титова, 26-40(чет), 77
Каменский массив – cадовые товарищества: «Уют-1», «Колос»,
«Швейник», «Пчелка», «Химик», «Машиностроитель», «Крымлифт»,
«Дружба», «Мелиоратор», «Дзержинец»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
ул. Генерала Саймонова 30-а,40-А,42-а,2-а,4-а,6-а,8-А,1-9,17-19,33,37,45,49-51
ул. Горпищенко 93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5
ул. Муромская 84
с 9.00 до 12.00
ул. Кесаева 5/2,5/3,9
ул. Токарева 1
ул. Харьковская 77
с 12.00 до 15.00
ул. Вакуленчука 15
с 9.00 до 17.00
ул. Катерная 2-6,10
ул. Адмирала Владимирского 9-13
ул. Херсонская 2-12,1-9
ул. Кирпичная 14,44,55-А,55
ул. 6 Бастионная 15-А,3,7,19-21,25-27
ул. Демидова 40
ул. Частника 26-62,68-82,31-77
ул. Нефедова 88
с 9.00 до 14.00
пр. Косогорный 1-а,1-3,15
ул. Маршала Бирюзова 2-30,34-36
ул. Николая Саввы 2-34,1-33
ул. Николая Музыки 61-95
про. Коробкова 62-92,63-91
ул. Ватутина 88-А,86-92,55-Б,55-В,57-63
про. Короленко 6-10
ул. Николая Саввы 8
с 8.00 до 16.00
ул. Ковпака 2-8(чет),3,5,12-24(чет),3-А
ул. Кожанова 16
ул. Руднева 3,3-А,2,6,12-24(чет)
ул. Соловьева 6
ул. Льва Толстого 50,51
с 9.00 до 17.00
п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Рабочая 1-11; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Озерная 2-12; пер. Сельский 2,1-3; ул. Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12
с 7.00 до 17.00
п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;
ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;
ул. Южнобережное шоссе 40
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