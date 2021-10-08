В Крыму действует штормовое предупреждение 8 октября

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 октября пройдет на прежней волне: норд-ост, серенькое небо, штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 12...14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

На полуострове повсеместно норд-ост и переменная облачность.

В городе-герое Севастополю днем тепло до 19°, Ялта прогреется до 16°, Евпатория +14°, Феодосия 10…14°, в Керчи не выше 13°, Джанкой всего +12°.

Черное море остыло до 13…17°.

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