В Симферополе начнут отапливать многоквартирные дома с 8 октября

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В Симферополе 8 октября начнут подавать централизованное отопление в многоквартирные дома. Постановление подписал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

- Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начать с 8 октября 2021 года, – говорится в документе.

Напомним, подать тепло в многоквартирные дома поручил глава РК Сергей Аксенов. Ранее в Крыму начали отапливать социальные объекты. Так, отопление подали в 214 детских садов, 195 школ и в 47 больниц.

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