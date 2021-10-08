«Янтарная брошь» Фото: кадр видео Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)

На Южном берегу Крыма в конце октября официально откроется Бал хризантем, где можно будет увидеть и полюбоваться несколькими сотнями сортов прекрасного осеннего цветка.

Основные участницы действа пока еще только прихорашиваются к грядущему мероприятию, но самые нетерпеливые, а это мелкоцветковые сорта, уже доверчиво распустили свои бутоны.

Смотреть видеосюжет В Крыму к Балу хризантем расцвела «Янтарная брошь»

- Вам любопытно, как выглядит «Янтарная брошь» Никитского сада? Так вот она, полна очарования и готова демонстрировать себя уже сегодня, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Автор обращает внимание, что у таких мелкоцветковых сортов есть свой, особенный шарм. Каждый цветок, каждая участница Бала хризантем хороша и великолепна по своему!

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