Под Бахчисараем обнаружена плантация конопли в хозпостройке

Под Бахчисараем правоохранители обнаружили наркоплантацию Фото: Архив "КП"

Стражи порядка обнаружили под Бахчисараем плантацию конопли в одном из домовладений села Голубинка. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в помещении хозяйственной постройки обнаружено 32 куста конопли.

Позже выяснилось, что за растениями регулярно ухаживали и выращивали для последующей продажи. В этой же хозпостройке нашли марихуану, галлюциногенные грибы, амфетамин, ацетилированный опий, наркотическое средство МДМА, а также электронные весы и фасовочные материалы.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирвание в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Санкция статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы), а также по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение в крупном размере наркотических средств и психотропных веществ), – говорится в сообщении.

Нарушители могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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