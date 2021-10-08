В ГЕНБАНКЕ стало проще рефинансировать кредиты

Фото: АО "Генбанк"

В программу кредитования банка внесены изменения, которые позволят крымчанам рефинансировать займы быстро и с минимальным пакетом документов. Об этом сообщил начальник отдела разработки и развития продуктов розничного бизнеса АО «ГЕНБАНК» Александр Чмиль.

По его словам, в банке сократили количество документов, которые подаются вместе с заявкой на кредит, а также увеличили сумму до 2 миллионов рублей.

- Кроме того, расширился и перечень рефинансируемых кредитов. Переоформить по более выгодной ставке теперь можно и ранее рефинансированный кредит, - рассказал Александр Чмиль.

В ГЕНБАНКЕ предлагают выгодные условия рефинансирования с процентной ставкой от 9,9% годовых, сроком кредита от 6 до 60 месяцев. Кроме того, клиенту доступен комбинированный продукт - потребительский кредит + рефинансирование. Можно рефинансировать до пяти кредитов*, взятых в любых кредитных организациях, в том числе, взятых в банках. Клиент получает возможность распоряжаться собственностью, освободив ее из залога.

СПРАВКА «КП»

Рефинансирование - это кредит, взятый на потребительские цели, в том числе на погашение займов в других кредитных организациях на более выгодных условиях.

*Подробную информацию Вы можете узнать в отделениях Банка или по телефону 8 800 333-55-45 (звонок по России – бесплатный).