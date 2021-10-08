Сотрудники администрации Алушты пойманы на мелком взяточничестве

Попавшиеся на взятке сотрудники администрации Алушты уволены Фото: Архив "КП"

В Алуште перед судом предстанут сотрудники местной администрации за мелкое взяточничество, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В марте этого года обвиняемые замяли дело об административном правонарушении одного предпринимателя, получив за это взятку в размере 6 тысяч рублей.

Также следствием установлен факт получения взятки в размере 3 тысяч рублей одним из чиновников за аналогичное незаконное бездействие. Кроме того, за 40 тысяч рублей должностные лица разрешили незаконно вырубать зеленые насаждения местной жительнице.

В ходе следствия обвиняемые были отстранены от занимаемых должностей. Уголовное дело направлено прокуратурой города в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.

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