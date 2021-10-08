В лагерях Крыма образовался дефицит вожатых

В Крыму образовался дефицит вожатых Фото: Архив "КП"

В Крыму образовался дефицит вожатских кадров. Решить проблему не удается ни силами местного студенчества, ни привлечением кадров с материка.

Как пишет Крымская газета, в регионе для подготовки профессионалов проводят ежегодную Школу вожатского мастерства. По планам, в этом октябре также состоится Фестиваль студенческих отрядов, где примут участие ребята со всего Южного федерального округа.

- В этом году школа будет разбита на два этапа. Раньше мы начинали с конца февраля и заканчивали в мае, перед самым выездом в лагеря. Сейчас делаем две волны. Первая начнется 22-24 октября (она будет проходить на площадке фестиваля параллельно с ним), а вторая – традиционно, – цитирует СМИ руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимира Кайданского.

Фестиваль состоится на западном побережье полуострова как в онлайн-, так и в офлайн-формате. От каждого субъекта ЮФО в нем примут участие по восемь человек. Основная команда – пять человек, остальные – группа поддержки. Всего в фестивале примут участие 170 человек.

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