Ремонт водопроводов в Симферополе планируют завершить до 20 октября

По планам, ремонт водопроводов в Симферополе должен завершиться до 20 октября Фото: Анна КИРИЕНКО

Ремонт на аварийных участках водоводов в Симферополе должен быть завершен 15-20 октября, сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в этом году в крымской столице реализуется первый этап серьезных ремонтов на сетях водоснабжения, в ходе которого будут отремонтированы около 30 километров водопроводов.

- Мы уже на финише, заканчиваем те ремонты, которые наблюдали симферопольцы. Это 30 километров наиболее важных участков для Симферополя. Данные мероприятия будут закончены где-то к 15-20 октября по Симферополю, – уточнил Новик.

На следующий год запланировано финансирование ремонта около десяти участков магистральных крупных водоводов. Таким образом, городские сети постепенно приводят в порядок.

- Комплексный план по обеспечению водоснабжения в Крыму – не единственная программа, по которой ведется ремонт водопроводов. Работы проходят также в рамках ФЦП и на региональные средства, – отметил Максим Новик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50