Крупнейший крымский банк предупредил пенсионеров о приостановлении льготного проезда

Пенсионерам ограничили льготный проезд в транспорте из-за коронавируса. Фото: Архив КП

Крупнейший крымский банк начал предупреждать клиентов-пенсионеров о временном приостановлении льготного проезда с 11 октября. SMS-сообщения получают клиенты старше 65 лет.

- С 11 октября 2021 года будет временно приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет в целях профилактики коронавирусной инфекции,- говорится в сообщениях.

За детальной информацией пенсионеров просят обращаться в департамент труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня утвердил изменения в указ «о режиме повышенной готовности», ужесточив профилактические меры по распространению коронавируса с 11 октября. С учетом роста заболеваемости ковидом с новой рабочей недели все сотрудники в возрасте 65 лет и старше должны перейти на дистанционную форму работы в обязательном порядке. Это же касается каждого второго работника муниципальных и государственных структур, чье присутствие не влияет на технологические процессы. Также с 11 октября приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для граждан старше 65 лет.

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