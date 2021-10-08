На рынках Керчи появилась первая свежая хамса

Хамсовая путина еще не началась, но на рынке в Керчи уже можно купить свежий анчоус. Фото: Юлия МАРКИНА

Первая в этом году свежая хамса появилась на рынках Керчи. Пока ее объемы небольшие – привозимый рыбаками улов разбирают в считанные часы, рассказывают продавцы. Стоимость килограмма мелкой рыбешки семейства анчоусовых – 300 рублей.

- Утром была свежая, сейчас только размороженная. Путины еще нет, это первый улов,- говорят торгующие.

Хамса начала ловится из-за существенного похолодания, которое принес на полуостров холодный атмосферный фронт. Однако для путины еще рано, традиционно массовый вылов начинается ближе к ноябрю, когда море окончательно остынет. Поэтому пока на прилавках в основном размороженная рыба по цене 150-170 рублей за килограмм.

Хамсу в Керчи исстари называли «вторым хлебом». В осенний период эта рыба в Керчи пользуется наибольшим спросом среди всех морепродуктов.

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