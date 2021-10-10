Где в Симферополе и Севастополе 11 октября отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Буюк-Яшлав, 1-21

ул. Дертколь, 36-64 (чет)

ул. Дерекой, 1-20

ул. Тав-Даир, 1-19 (нечет), 26/25

ул. Армутлыкъ, 1-23

пер. Армутлыкъ, 2-16 (чет)

ул. Къалымтай, 1-22

ул. Къарагъач, 1-22

ул. Мемета Нузета, 4, 8

ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-47 (нечет)

ул. Толстого 20-34 (чет), 19-33 (нечет)

ул. Желябова 19, 22; ул. Жуковского 10-16 (чет), 13

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Суходольная 60-78 (чет);

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. 51 Армии, 124

ул. Воровского 20, 23, 25

ул. Неапольская 1-25 (нечет)

ул. Петровская Балка 2-6 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Надежды Островской 7-13,3

пр. Гагарина 10

ул. Хрусталева 159

ул. Героев Севастополя 19-21

ул. Матвея Воронина 84

ул. Розы Люксембург 84

с 9.00 до 12.00

ул. Новикова 3-А,6,10-А,10-Б,10,10-г,10-Д

ул. Мира 2-А

с 11.00 до 17.00

села Терновка и Родное

с 8.00 до 17.00

ТП-8130: с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-А,1-19(нечет); ул. Паршина 4-16(чет),1-13(нечет),17-33(нечет),24,29-Б,29-В; пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-А,2-14(чет),1,5-11(нечет),; ул. Севастопольская 1-49(нечет),2-52(чет),35-А,35-Б,66-А,64,66-А,55-109(нечет),62,56,60,86,88,53,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),7-39(нечет),12/2,23-А; пер. Мирный 2-10(чет); пер. Мирный; пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-А, 2,3,5,13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); ПНС «Верхнесадовое-1».

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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