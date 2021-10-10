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Общество10 октября 2021 19:19

Где в Симферополе 11 и 12 октября отключат воду

В столице Республики Крым проходят работы на водопроводе
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Жителям отдельных районов Симферополя стоит сделать запасы воды.

Жителям отдельных районов Симферополя стоит сделать запасы воды.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба компании «Вода Крыма» опубликовала в соцсети список улиц Симферополя, где 11 и 12 октября возможно не будет воды. В сообщение отмечается, что перебои с подачей влаги могут возникнуть и на прилегающих улицах.

График отключения воды в Симферополе. Фото: ГУП РК «Вода Крыма»/VK

График отключения воды в Симферополе. Фото: ГУП РК «Вода Крыма»/VK

11 октября (с 22.00) по 12 октября (8.00)

Проспект Победы (частично от №209 в сторону выезда из города)

ул. Кубанская

ул. Тесленко

ул. Ясная

ул. Школьная

пер. Урожайный

ул. Майская

ул. Нижнегорская

ул. Геническая

ул. Мазанская

ул. Каспийская

ул. Таманская,

ул. Самохвалова

ул. Глинки

11 октября (с 22.00) по 12 октября (по 22.00)

ул. Аральская

ул. Залесская

ул. 1 Конной армии

60 лет Октября

ул. Гавена

ул. Миллера

ул. Гражданская,

ул. Зенитная

ул. Сочинская

ул. Толбухина

пер. Русский

ул. Русская

ул. Качинская

ул. Батумская

ул. Очаковская

ул. Новороссийская

ул. Тополевая

ул. Мускатная

ул. Санитарная

ул. Голубиная

ул. Бастионная

ул. Соколиная

ул. Баррикадная

ул. Красных Зорь

ул. Шевченко

ул. Дружбы

ул. Днепровская

ул. Аянская

ул. Целинная

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