Новый антирекорд по ковиду в Крыму: плюс 493 заболевших за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за 8 октября зарегистрировали 493 случая коронавируса. Такие данные сообщает Министерство здравоохранения РК. Всего с начала пандемии в республике выявили 83241 инфицированного.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 6664 человека.

Выздоровели за сутки 405 человек, а за весь период с начала пандемии – 71 086 человек.

- На стационарном лечении находятся 3762 человек, в тяжелом состоянии 350 заболевших, - сообщила вице-премьер крымского правительства – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

По ее словам, коечный фонд был доразвернут до 3949.

- Прирост заболеваемости снизился до 22%, но по прежнему выше РФ. Провакцинировано 43% крымчан, при плане 80%. Открыто 127 пунктов вакцинации, - заключила вице-премьер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50