В Крыму занято 94% коек для больных коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму на 8 октября осталось только 6% свободных коек в госпиталях, где лечат больных коронавирусом.

- На сегодняшний день 6%, притом, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки, - сообщила вице-премьер крымского правительства – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Также, по ее словам, в республике был доразвернут коечный фонд до 3949.

Напомним, в Крыму шестые сутки наблюдается рекордное количество заражений коронавирусом. Так, на 9 октября сообщается о 493 заболевших. В стационарах от коронавируса лечатся 3762 человека, и них в тяжелом состоянии находятся 350 человек.

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