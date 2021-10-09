Ростуризм поддержал проведение выставки-форума «Интурмаркет» в Крыму

«Интурмаркет. Осень» пройдет с 18 по 20 ноября Фото: Архив "КП"

В Крыму с 18 по 20 ноября пройдет осенний этап выставки-форума «Интурмаркет». Решение провести масштабное отраслевое событие поддержала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, выставка поможет активизировать продажи на следующий год и поддержит деловой туризм на полуострове в межсезонье. На площадке «Интурмаркета» эксперты обмениваются опытом и генерируют новые идеи. Также здесь заключают контракты, договариваются о запуске новых проектов.

Глава Ростуризма сообщила, что выставка будет проходить два раза в год: осенью на крымской площадке, где будет идти речь о зимнем туристическом сезоне, а весной – в Москве, где будут обсуждаться планы на летний сезон.

Зарина Догузова планирует посетить «Интурмаркет. Осень» и принять участие в ключевых мероприятиях деловой программы.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, «Интурмаркет. Осень» может стать одной из основных отраслевых площадок для подготовки к новогодним праздникам и ранним продажам всего следующего сезона.

- Это удачный и крайне важный период для туристической отрасли, для всей индустрии, в том числе в связи со сложностями функционирования в период ограничений, обусловленных санитарно - эпидемиологической обстановкой, учитывая которую, мероприятие пройдет с соблюдением всех актуальных требований Роспотребнадзора. Деловая программа будет проходить в гибридном формате, когда часть мероприятий состоится в режиме онлайн,- сказал Вадим Волченко.

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