На трассе Белогорск-Феодосия произошло смертельное ДТП

Фото: пресс-служба МВД по РК

На трассе Белогорск-Феодосия столкнулись автобус «Богдан» и мотоцикл. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в результате столкновения погиб водитель мотоцикла.

ДТП случилось 8 октября в 13.25. 61-летний водитель автобуса не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», который ехал по главной дороге.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В автобусе на момент столкновения находились шесть человек. Никто из них не пострадал.

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