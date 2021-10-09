В Крыму двое мужчин похитили закладчицу наркотиков

Фото: Архив "КП"

В Белогорском районе двое молодых людей похитили женщину. Та оказалась закладчицей наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, мужчины вывезли закладчицу а Симферопольский район и требовали, чтобы та призналась на камеру в долге в сто тысяч рублей. Также парни хотели забрать «выручку» жертвы и узнать у нее информацию о сбытчике наркотиков.

Один из вымогателей достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз в жертву, чтобы запугать ее. Женщине стало больно, но она обманула обидчиков.

Женщине удалось сбежать, и она смогла забрать мобильный телефон одного из похитителей. После произошедшего она обратилась к полицейским на Железнодорожном вокзале в Симферополе. На мобильном телефоне она показала силовикам видеозапись преступления, которую они же сами и записали.

- Молодая женщина сообщила сотрудникам, что занимается распространением наркотиков путем закладок. Накануне к ней подошли двое неизвестных мужчин и, силой усадив в автомобиль, вывезли в район села Донское Симферопольского района. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчины признались в преступлениях и написали явки с повинной. По факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Теперь похитителям закладчицы грозит до семи лет лишения свободы.

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