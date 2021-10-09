В МЧС призвали крымчан быть осторожными при сборе грибов

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Спасатели с началом грибного сезона часто получают сигналы о заблудившихся любителях «тихой охоты». Кроме того, в больницы осенью попадают десятки крымчан и туристов с диагнозом «отравление грибами».

- Сотрудники МЧС Республики Крым просят жителей и гостей полуострова в период грибного сезона быть особенно внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу, а также помнить о том, что отравление грибами может привести к летальному исходу, и нужно быть внимательнее при их сборе, покупке и обработке, - предостерегли в МЧС по РК.

Спасатели также назвали основные причины, по которым люди теряются в лесу. Это незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, а еще плохое зрение и слух. Часто, по данным МЧС, могут потерять ориентир в лесу люди пожилого возраста.

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