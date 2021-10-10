В Крыму синоптики не обещают осадки 10 октября

В Симферополе температура воздуха днем 14…16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 октября в Крыму по-прежнему прохладно, нет и намека на комфорт золотой осени. Одна отрада – по прогнозам метеорологов в ближайшие дни норд-ост потеряет свою силу, станет теплее на 2-3°.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 14…16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днем 15…17°.

И такой погодный сценарий действителен для всех уголков полуострова.

Черное море остыло до 14…18°.

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