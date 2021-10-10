Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика10 октября 2021 11:31

В Крыму на 2022 год запланировано открытие нового туристического маршрута

Тропа будет пролегать через особо охраняемые природные территории
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разработку тропы планируют завершить в 2022 году

Разработку тропы планируют завершить в 2022 году

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Министерство курортов и туризма Республики Крым работает над созданием Большой Крымской тропы. Об этом заявил глава ведомства Вадим Волченко на международной конференции в Сочи.

По планам, маршрут будет пролегать через особо охраняемые природные территории. К проекту планируется привлечь инвесторов.

- Сейчас мы работаем над концепцией Большой Крымской тропы, в соответствии с требованиями, в том числе международного законодательства, определяем точки для инвестирования, для инфраструктуры, – сообщил Волченко.

Напомним, на сегодняшний день в регионе созданы 200 особо охраняемых природных территорий, 192 их них регионального значения и 8 – федерального.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50