В Крыму на 2022 год запланировано открытие нового туристического маршрута

Разработку тропы планируют завершить в 2022 году Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Министерство курортов и туризма Республики Крым работает над созданием Большой Крымской тропы. Об этом заявил глава ведомства Вадим Волченко на международной конференции в Сочи.

По планам, маршрут будет пролегать через особо охраняемые природные территории. К проекту планируется привлечь инвесторов.

- Сейчас мы работаем над концепцией Большой Крымской тропы, в соответствии с требованиями, в том числе международного законодательства, определяем точки для инвестирования, для инфраструктуры, – сообщил Волченко.

Напомним, на сегодняшний день в регионе созданы 200 особо охраняемых природных территорий, 192 их них регионального значения и 8 – федерального.

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