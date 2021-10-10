В Симферополе уничтожили более 50 килограммов сыра из Италии и Голландии

На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 килограммов опасной продукции. Фото: Википедия

В ходе рейда специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, подлежащей уничтожению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была организована с целью выявления и уничтожения товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

- В результате проверки у индивидуального предпринимателя обнаружены сыры производства Италии и Голландии, – говорится в сообщении.

На вышеуказанную продукцию собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, также отсутствовала маркировка на русском языке. Утоняется, что сыры изъяты из оборота и уничтожены в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

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