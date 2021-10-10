На площади имени Куйбышева в Симферополе строят фонтан

На площади имени Куйбышева в Симферополе продолжаются работы по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе продолжается обустройство площади имени Куйбышева, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. По его словам, подрядчик намерен закончить работы во второй половине октября. В настоящий момент рабочие приступили к строительству фонтана.

- Завершить работы на объекте подрядная организация обещает во второй половине октября. Мы контролируем строительный процесс, чтобы не допустить срыва сроков, – сообщил градоначальник.

Он также добавил, что в городе продолжается благоустройство других общественных пространств. К настоящему моменту десять придомовых территорий полностью заасфальтированы, работы в еще трех дворах находятся на финальной стадии.

- Остались еще четыре проблемные придомовые территории, где требуется ускорить процесс. Рабочие, которые завершают благоустройство на остальных объектах, перебрасывают все силы на эти четыре двора, – добавил Валентин Демидов.

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